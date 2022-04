Christophe BOYER

Responsable de "Décor éphémère", je travaille à la conception et la réalisation de projets artistiques pour des événements d'entreprises et des manifestations culturelles.

Je réalise des scénographies, des spectacles, des décors, des sculptures monumentales et installations interactives.



www.decorephemere.com

www.christopheboyer.com



Mes compétences :

Architecture

Communication

Conception

Construction

Culture

Evénementiel

installation

Peinture

poésie

scénographie

Sculpture

Spectacle