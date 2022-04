Christophe BOYER

Gestion des changements, des déploiements et des mises en production

Mission actuelle :

 Gestion des changes pour la France

 Gestion des release

 Animation des CAB France et participation CAB Monde

 Gestion des mises en production

 Surveillance de la bonne utilisation des process et audit

 Reporting, statistique

 Suivi de facturation





Mes compétences :

Project and Portfolio Management Center (PPMC)

As400

Service Management (SM9)

ServiceNow

Informatique

OCMS

ITIL Foundation V3

Certification ITIL RCV