Je suis Karine MAYEUX, Secrétaire Indépendante à quelques kilomètres de Toulouse, en Haute Garonne.



Je propose mes services et mon savoir-faire aux petites entreprises :



• Secrétariat

• Conseil et Gestion de votre entreprise

• Traitement de la Paye et des Charges Sociales



Passionnée par mon métier, je vous propose un travail de qualité.



En sous traitant votre administratif, ou votre gestion, vous vous libérez du temps pour faire VOTRE METIER.



Que vous soyez : Artisan, Commerçant, Auto-entrepreneur, Libéral, Association,



vous n'avez ni le temps, ni l'envie de traiter vos courriers ou faire votre classement ;



relancer vos clients pour le paiement de vos factures ou effectuer les règlements de vos fournisseurs,



alors plus de temps à perdre, n'hésitez plus, contactez moi....



Mes compétences :

DROIT DES SOCIETES

FISCALITÉ

COMPTABILITÉ

RESSOURCES HUMAINES

Maitrise du pack office

Fiche de paie

Conseil