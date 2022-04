Christophe BRACHET

Mes expériences et parcours professionnels dans le secteur bancaire, assurance, finance font de mon profil un candidat qui sera vite opérationnel.

J'aime le travail en équipe, cohésion. Je suis rigoureux, autonome dans mon travail mais en même temps dan l'échange.

Suivi des process et gestion des risques.

Management et accompagnement de mes collaborateurs.

J'aime le contact client et l'essentiel est l'accompagnement et la satisfaction client.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Travail en équipe

Rigueur

Relations clients

Adaptabilité

Gestion du risque

Management

Process

Aisance relationelle

Prêt immobilier

Proactivité

Prévention des risques

Analyse financière