Bruno AUBOIN

Professionnel des ressources humaines depuis plus de 14ans, mon dernier poste pendant 5 ans était d' être le relais auprès des 14 agences du secteur Gironde regroupant un peu plus de 50 collaborateurs permanents. Ma mission était de mettre en oeuvre de façon opérationnelle la stratégie ressources Manpower ( GPEC Travail Temporaire, Formation, déploiement de partenariats, déploiement de nos outils et process.... ), afin répondre aux besoins de nos clients.



En octobre 2015, j'ai intégré la formation Master2 RH à l'IAE de Bordeaux afin de compléter mes compétences et donner une nouvelle direction à ma carrière profesionnelle. Je réalise cette formation en alternance chez HERAKLES. Cette société spécialisée dans l'aérospatiale fait partie du groupe SAFRAN.

J'ai intégré le service RH où je vais réaliser différentes missions concernant la formation, la mobilité et la GPEC.

Après ma formation et diverses missions en RH, j ai intégré le service Emploi, carrières et mobilité à la Direction Nouvelle Aquitaine de Pôle Emploi.



