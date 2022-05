Lionel AUBOIN

Je possède une expérience de 31 ans (opérationnelle, puis BA, et environ 10 ans sur des fonctions de MOA, PM en AMOA et PMO), chez des entités comme :



SDB Massoneaud de Fontenay, CCIFP Matif, Caisse Centrale de Réescompte, Cortal, Fortunéo, Boursorama / Selftrade ODDO ET CIE – ODDO SERVICES mais aussi à la Société Générale Securities Services, Euro Securities Partners, NATIXIS SECURITIES, BNP PARIBAS Banque Morgan Guaranty Trust, SCOR



Mes qualités :

Humble et possédant de fortes capacités d’intégrations et d’adaptations, beaucoup d’abnégation et de persévérance.

J'ai de de fortes qualités de communication orale et écrite, avec le sens de l’analyse, de la synthèse, du reporting, et, l’esprit structuré et organisé.

Rigoureux, sans être rigide, je pense être un facilitateur, diplomate, je sait aussi assumer mes rôles et mes responsabilités avec justesse et autonomie.



Mes spécialisations IT :

DIMENSION (SimCorp), MyReport (Talliance), MS Office, MS Project, Clarity, Artemis, SLIB, ATOS

Quality Center, Business Object….Oracle, Access, SQL, ODBC, PERL



Mes compétences :

MOA

Maîtrise d'ouvrage

Asset management

Système d'information

Finance

Finance de marché

Gestion de projet

OPCVM

SQL

Futures Operations

Euroclear

Equities

Value at Risk

Oracle

Mercury Quality Center

Markets in Financial Instruments Directive

Budgets

Visual Basic for Applications

Perl Programming

OBDC

Middle Office

Microsoft SQL Server

Microsoft Office

HTML

Global Custody

Forward Rate Agreements

FTP

Currency Swaps

Clarity

Change Management

Brokerage

Back Office

Artemis

KPI

SimCorp DIMENSION

Project Management Office

OpenWorkbench

Budgétisation

Gestion budgétaire

Leadership

Management

Gestion d'équipe

Analyse fonctionnelle

Intégration systémes complexes

Communication

Peoplesoft