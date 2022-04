Laurence DUCOS

Après avoir travaillé dans le secteur de la formation et de l'insertion, j'ai décidé de rejoindre Transicia, entreprise avec laquelle je partage les valeurs.

L'entreprise crée de la richesse et je pense qu' elle a un rôle sociétal important. En effet, l'entreprise peut aussi créer du sens.

Forte de ces convictions, j'occupe à présent les fonctions de Responsable Marque Employeur.

Pour quelles raisons s'adresser à nous ?

- Vous cherchez un partenaire "Emploi" partageant vos valeurs et votre éthique en matière de recrutement ?

- Vous cherchez un poste dans nos métiers Industrie, Santé, Tertiaire ?

- Vous accompagnez des personnes à la recherche d'un nouveau challenge professionnel (CDI, CDD, Intérim, Portage Salarial)?

- Le recrutement éthique, la RSE sont des pratiques qui vous "parlent" ?



Alors, rencontrons-nous !



