Laurence DUCOS

LD Secrétariat Conseil est né de l'idée des difficultés rencontrées par les artisans et les PME à affronter les contraintes administratives chronophages et souvent compliquées En leur proposant mes services, je leur permets de se consacrer à leur métier et de rester à jour dans leur facturation, devis, mise en conformité RGE,

Je recherche également pour eux les appels d'offres auxquelles je réponds. Je les assiste sur le bon déroulement des chantiers et leur propose la rédaction des DOE.



En ce qui concerne les PME qui souhaitent se développer à l'export, je leur propose un accompagnement dans les démarches logistiques, documents douaniers et mode de paiement internationaux. Je traduis pour eux tous les documents en anglais, techniques et commerciaux.



L'avantage de mon statut freelance est l'entière flexibilité et l'absence de contrainte d'une embauche qui coûte cher aux entreprises et les soumet à des contraintes légales non négligeables.



En parallèle, je propose mes services aux particuliers pour la rédaction de CV, lettres de motivation, formation internet, démarches administratives etc..



Mes compétences :

Diary Management

Invoicing > Issuing Invoices

Payroll

Collateral Management

Forecasting

IBM AS400 Hardware

Lotus 1-2-3

Microsoft Office

Microsoft Outlook

Sage Accounting Software