Laurence DUCOS

Assistante de direction, Agence Côte Ouest, communication par l'événement depuis mars 2011



Parcours professionnel : chargé de mission action culturelle à l'OARA (office artistique de la région aquitaine) de 1999 à 2006 et création d'un restaurant en 2007, co-gérante du Restaurant L'Air de famille de décembre 2007 à février 2011



Parcours de formation : études de sociologie (maitrise et inscription en DEA) Diplôme DESS action artistique et politique culturelle, DCL en Anglais niveau 4







Mes compétences :

Spectacle vivant