Christophe BRACONNOT

Je travaille depuis 1994 chez IBM France. A travers des missions dans divers départements de ma compagnie, j'ai eu l'occasion d'acquérir des expériences variées et d'évoluer professionnellement.



Pendant une dizaine d'année, j'ai réalisé diverses missions de services en clientèle (installation, déploiments, administration, architecture, audit), autour de OS/2 dès 1994 puis Windows NT, ensuite à partir de 1998 je me suis spécialisé sur Lotus Notes/Domino.



En 2004, j'ai intégré la branche Support Produit d'IBM, pendant 4 ans j'avais la responsabilté de "Team Leader" de l'équipe de support Lotus française.



Cette dernière expérience m'a permis d'intégrer la division Software Group d'IBM en 2008. J'y suis actuellement responsable de plusieurs grand comptes Clients pour la maintenance de leurs logiciels Lotus Premium. C'est un poste très polyvalent, qui va du conseil technique à la gestion de projet. J'ai entre autre l'objectif d'accélérer la résolution des incidents ouverts par mes Clients et d'en faire le suivi, je suis pour cela en contacts direct avec les experts techniques européens et américains et si besoin avec les développeurs des produits. Je propose également des actions préventives, communique toutes les nouveautés concernant leurs logiciels et je coordonne l'intervention d'experts chez mes Clients.



Je suis bien dans mon job actuel mais reste tout de même ouvert, à des propositions venant de province et plus particulièrement de la région Lorraine (comme responsable d'infrastructure IT, chef de projet, ou architecte/admin Lotus).



N'hésitez pas à me contacter!



Mes compétences :

IBM LOTUS NOTES

Maintenance

Support