Emmanuel STARCK

Principales expériences



• 20 ans d’expérience dans les systemes d'information et le service IT (Retail, Industrie, Services, Assurance)

• 4 intégrations réussies d’ERP (Prizem , SIGIP, Navision, Micros Fidelio)

• Gestion de grands projets, avec conduite important du changement. (ERP, Comptabilité)

• Expérience multi sites et internationale.







CV : http://www.starck.tv



Mes compétences :

Gestion de projet

Intégration ERP

DSI

IBM Mainframe

Retail

Restauration

Organisation d'évènements

Comptabilite / Finance