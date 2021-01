Frédéric BOISSEAU

Directeur des Systèmes d’Information au service de votre entreprise pour



Définir un schéma directeur et piloter vos infrastructures de production SaaS IaaS sur base LAMP et Windows en environnements physiques et vos infrastructures internes en s'appuyant sur des équipes de proximité ou distantes dans le respect des budgets établis.

Gérer les relations avec vos fournisseurs et prestataires d'infrastructures et de services.

Assister vos équipes commerciales dans les démarches d'avant vente technique et soutenance d’appels d’offre en France ou à l'international.

Constituer et maintenir vos dossiers d'agrément HDS et de certification.

Fournir un reporting opérationnel régulier.



Mes compétences :

PHP

Linux

Gestion de projet

Java Platform

Appels d'offres

Saas

Contrats informatiques

Management