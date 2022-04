Christophe BRASSEUR

Consultant et Manager de projets SAP, j'interviens principalement dans le secteur industriel, l'énergie, la chimie et les services publics.



Mon expérience couvre toutes les phases de projet : avant-vente, conception, réalisation, tests, recette, migration et bascule. Elle m'a permis en particulier de maîtriser les déploiements de grande envergure et de piloter avec succès des bascules informatiques complexes dans des contextes internationaux (Etats-Unis, Europe, Asie).



J'ai également développé une forte compétence dans le domaine du Data Management : Data Governance, MDM, Data Quality. Convaincu que la qualité de l'information est au coeur de l'efficacité des SI, j'ai publié les ouvrages :

- "Data Management : qualité des données et compétitivité" (éditions Hermes Science / Lavoisier) ;

- "Enjeux et usages du Big Data" (éditions Hermes Science / Lavoisier).



Mes compétences :

SAP

Offshore nearshore IT

Management de projet

Datamanagement

Informatique de gestion

Big Data

MDM

Gouvernance des données

Data Quality

Conseil

Direction de projet

Gestion de projet