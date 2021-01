Ju JU JU (JU)

Bonjour



Après être intervenu sur différents projets dans plusieurs secteurs et dans des contextes culturels variés pour le compte des grandes sociétés de service (SSII) du marché, je suis désormais spécialisé dans la gestion de la relation client (GRC/CRM) et suis aujourd'hui à mon compte.



Si vous avez un projet à mener à bien et que, pour vous aider dans cette tâche, vous cherchez quelqu'un qui puisse être sensibilisé aux enjeux fonctionnels, capable de décliner ses fonctionnalités dans un système et comprendre les problématiques techniques, n'hésitez pas à me contacter afin de voir si une collaboration peut se dessiner et s'avèrer fructueuse.



Alban Vallois



Mes compétences :

PEOPLESOFT

SELLIGENT

CRM

MOE

Javascript

MOA

Oracle

SQL server

Conduite du changement

Business Objects

Formation

AMOA

Programmation informatique

Analyse technique

Analyse fonctionnelle

Documentum

Streamserve

Éditique

Crystal Report

QlickView

Sales Force

Recette fonctionnelle

Test