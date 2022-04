Christophe BRAUX

Consultant, Chef de projet - 5 ans - Cadre Commercial - 8 ans -



"Christophe a occupé le poste de responsable commercial audio pour notre Société. A ce poste il a démontré

ses capacités d'organisation du service, de promotion des produits et de gestion de projet. Ses compétences

techniques lui donnent une grande autonomie dans son action commerciale."

— Audry Sales, encadrait Christophe chez Consulting Broadcast Europe



"Nous avons collaborés à l'occasion du montage du Car Régie Stop And Go Christophe nous a fournis les

chaines Ikégami et quelques autres éléments Très bonne collaboration"

— Régis Berges, a été client de Christophe



"Christophe is this type of guy who understand our market, with skills in Video and Audio. We made some

project together and each time he gave good feedback about customer's needs. Thanks Christophe !"

— Benoit Rousseil, a été consultant ou prestataire pour Christophe chez Consulting Broadcast Europe



"I know Christophe for many years and we have done some business together. I have known him in differents

situations when it was in a compagny or when he worked as consultant and he always does the maximum to

close or finish a deal. He has many experience, in many domain, but the facility he has to communicate, is his

best capacity."

— Marc Jourdan, a été client de Christophe



Mes compétences :

Vente

Conseil

Consulting

Télévision Broadcast

Audio

Achat

Audit

Chef de produit

Marketing

Hifi

support technique electronique et informatique

Java Swing

JDBC

Enterprise Java Beans

Back Office

jQuery

eCommerce

UML/OMT

SQL

MySQL

Merise Methodology

JavaScript

Java Servlets

Java Server Pages

Java 2 Enterprise Edition

Java

HTML

Front Office

AJAX