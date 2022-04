Christophe BREVET

MA CARRIERE : Contrôle de gestion – Management opérationnel



SECTEURS : Logistique, distribution, Retail, BtoB, biens de consommation grand public.



DEMAIN…

Etre le Business Partner financier d’une entreprise sur ses enjeux de croissance et sur le suivi de la performance de ses activités commerciales en apportant mon expertise à une direction générale ou financière et en support des directions opérationnelles (ventes, Marketing, Supply Chain, Back office).



Être le garant financier d’un Business en relais et en application de la stratégie de l’entreprise et apporter une vision, une approche financière aux opérationnels.



Evoluer dans une entreprise internationale qui me permettra de progresser, d’apprendre, de m’épanouir professionnellement et de diffuser sa culture en France ou à l’international.



AUJOURD’HUI :

- Véritable bras droit de ma direction générale et partenaire financier auprès des directions opérationnelles dans leurs orientations stratégiques.

- Piloter les processus de gestion en application des règles et des normes fixées par le groupe.

- Assurer des reportings fiables et pertinents dans le respect des deadlines.

- Répondre aux enjeux et problématiques de l’entreprise, aider à la décision en apportant une vision financière et une connaissance opérationnelle du métier.

- Être acteur et moteur dans le développement des activités, dans l’évolution des outils informatiques, dans les choix stratégiques de l’entreprise en étant impliqué dans les directions : commerciale, marketing, financière, informatique et générale.

- Manager une équipe de contrôleurs de gestion ou pluridisciplinaire (Back Office commercial)

- Sensibilisé au « Produit » comme au « Profit », j’aime appliquer la dynamique de gestion de projet à mes équipes afin de chercher l'amélioration permanente des résultats, des process et des organisations



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Supply chain

SAP