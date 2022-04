Christophe BRIAND

 Diplômé en 1999 de l'institut de formation des manipulateurs du CHU de Rennes, je me suis orienté vers le diagnostique.



• Tout d'abord intégré au milieu hospitalier, j'ai eu l'occasion de pratiquer la radiologie conventionnelle, interventionnelle ainsi que le scanner.



• Depuis, dans le milieu privé je pratique la radiologie conventionnelle, interventionnelle et la mammographie.



Les compétences que j'ai alors pu démontrer dans cette structure m'ont permis d'acquérir des responsabilités, élargissant mon champ de compétences.



Aujourd'hui, je suis donc en charge de diverses tâches administratives, allant :

1. De la gestion du personnel paramédical (pré recrutement, intégration à l’équipe et au matériel, mise en place de procédures et de notes de service…),

2. Du suivi qualité du parc de matériel ainsi que de sa conformité à la réglementation (gestion des interventions de maintenance ou curatives, des contrôles de qualité avec appel d’offre auprès des prestataires, planification des contrôles…),

3. Des commandes et des relations avec les partenaires correspondants,

4. Du paramétrage du RIS One Manager et du PACS One Diag (planning des médecins, ouvertures des salles, gestion des documents, des profils utilisateurs, de la codification des actes, réconciliation des images orphelines…),

5. De la responsabilité de la radioprotection en temps que PCR (suivi dosimétrique, étude de poste, fiche d’exposition, formation des travailleurs, réalisation des contrôles internes et d’ambiance, conformité à la norme NFC 15-160…),



Tout en continuant, en fonction des besoins des cabinets, d’être présent auprès des patients dans la réalisation de leurs examens.



Mes compétences :

Radiologie

Management

PCR

Imagerie médicale