Christophe BRICQ

DB2 ZOS et LUW V8, V9 et V10

Oracle V9, V10 et V11 DATAGUARD ASM RAC

SQLServer 2005, 2008 et 2012

SYBASE V11 et V12

MySQL



Talend 5.3

Genio 5.1



OBIEE 11

OEBS 11

SSIS, SSAS et SSRS 2008 et 2012



- Spécialités ;

Réplication en temps réel (Talend, Golden Gate)

Décisionnel Analyse et reporting ( Business Object, SSAS & SSRS, OBIEE)

ETL (Talend, Informatica, SSIS, OWB, PC anywhere)



- Administration des bases de données

SQL

Paramétrage

Reverse Engeneering, Architecture et Design (Power AMC)

Supervision et monitoring des bases de données (OEM, Grid Control, Control Center, Management Studio, SQL Developper, Visual Studio, DATA Studio, TOAD)

Sauvegarde, restauration et clonage (Netbackup, RMAN)

Réplication en temps réel (Talend, Golden Gate)

Gestion des performances (J-Meter, Load Runner, HP Performance Center)



- Réplication

Serveur de secours

Golden GATE

Talend



- Coordinateur de Projet

CMMI SRV

Agile

Merise

UML



- Autres compétences

Ordonnanceur ($Universe, CRONTAB, OPC, TWS)

AIX (Smit, Shell)

LINUX (Shell)











Mes compétences :

DBA ORACLE

DBA SQL Server

DBA DB2 udb

Talend

Golden Gate

SSIS

SSAS & SSRS

Obiee

OEBS