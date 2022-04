Christophe BRILHAULT

Plus de 20 ans d'expérience en agence de pub : Grey publicité généraliste, Hakuhodo second groupe de com au Japon, Boz communication santé, Mayence print plateform. Je trouve les idées (visuels et mots parfois!) et je réalise parfois les visuels sur photoshop ou en 3D ou bien en mixant plusieurs techniques selon les besoins... Je travaille désormais en free lance, soit pour des agences de pub, soit directement pour des annonceurs. Je privilégie la fidélité, vis à vis du réseau "amis professionnels" que je me suis constitué mais je suis curieux des nouveaux contacts que je continue à avoir et des "osmoses créatives" que cela peut engendrer! Contactez-moi et discutons... et que la créativité soit avec nous!!



Mes compétences :

Créatif

Design

Inventif

Perfectionniste

Réactif

Synthétique

Typographie