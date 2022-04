Fabienne LEPETIT

Je vous invite à me retrouver sur linkedin.

14 ans d'expérience en communication de marques santé/planning stratégique, une forte culture du bien-être public, une passion pour les causes d'intérêt général et quelques valeurs sûres :

- le sens de l'engagement et l'implication, pour soi, pour la marque et pour le client,

- la polyvalence. Pouvoir intervenir à chaque étapes du process permet la maîtrise et le respect de chacun,

- l'esprit d'innovation ET le pragmatisme, seul vecteur de différenciation,

- l'écoute du client et le sens du service, parce que c'est encore comme cela que l'on fidélise un client...



Mes compétences :

Stratégie de communication

Organisation d'évènements

Développement commercial

Réflexion statégique

Planning stratégique

Coordination de projets

Définition moyens médico-marketing

Marketing opérationnel