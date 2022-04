Christophe BRION

Bonjour,

Je suis actuellement dans le domaine commercial depuis 5 ans notamment dans la grande distribution officiellement en contrat d'employer libre service niveau 4b, j'occupe cependant le poste de manager de rayon (bazar).

J'ai effectué différentes formations sur ce même rayon et autres.

En parallèle je suis en formation manager chez système U, j'aimerai pouvoir évoluer d'avantage mais je craint de part la petite structure de l'enseigne ou j'occupe mon poste actuel, d'être limité dans ma progression.

C'est pour cela et part la même occasion de voir d'autres horizons, peut - être des opportunité de carrière.

Je suis très dynamique, curieux, j'apprend et je m'adapte assez rapidement à toute sorte de situations.



Mes compétences :

Microsoft Works

Microsoft Excel

Internet