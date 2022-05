Sabrina JUCH

Après avoir été chef de cuisine, restauratrice, chef à domicile, avec un passage en restauration collective durant lequel j'ai bien peaufiner mes connaissances HACCP, je suis aujourd'hui formatrice cuisine, car je suis aussi une maman à temps complet.

Mon plus grand plaisir est de pouvoir transmettre mon savoir tout en développant mon savoir faire.

J'aime accompagner les porteurs de projets, et les aider à les mettre en exergue.

Je dispense également des formations obligatoire en HACCP pour les professionnels.

Je suis une passionnée de gastronomie, une amoureuse des produits et une autodidacte de la pâte à sucre...

Je serai ravie de contribuer à un projet novateur.