Karine LEGARÇON

J'ai travaillé pendant 15 ans dans le bio. Je suis passionnée de diététique depuis 1987.

J'ai eu deux magasins bio en propre. Puis j'ai travaillé presque 4 ans à la Vie Claire.

J'ai travaillé 5 ans chez Biocoop (c'est ma troisième expérience chez Biocoop).

C'est un réseau qui a une vraie éthique.

J'exerce une activité de coach en nutrition et bien-être.

J'établis un vrai programme personnalisé et fais une réforme alimentaire si nécessaire en fonction de la motivation de la personne.

Je propose :

* Un bilan de nutrition (à domicile ou chez moi ou par téléphone ou par skype)

* Un accompagnement pour vos courses et le "Mieux Manger"

* Des ateliers repas/nutrition "Mieux Manger" pour 3 à 6 personnes

* Des animations en magasins bio.



Prise de rendez-vous au 06.60.10.36.34.







Mes compétences :

Coaching

Oenologie