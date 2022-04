Christophe BRIOT

Détenteur d'un Diplôme de Management opérationel je suis a même de diriger une équipe de Commerciaux ou de production .



Mes différentes expériences font que je suis réactif et dynamique et j'ai a coeur la réussite des projets et du développement de l'espace professionnel .



Adeptes des réseaux sociaux et de nouveaux développements j'aime apprendre et découvrir de nouveaux horizons .



Mes compétences :

Démarche commerciale

Encadrement

Analyse stratégique

Analyse fonctionnelle

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Suivi clientèle

Management opérationnel

Gestion de la production