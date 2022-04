Christophe BRIOT

Responsable de services (Bâtiments / Maintenance tous corps d’état / Travaux Neufs / Sécurité / Hygiène / Environnement) depuis 15 ans dans les secteurs: industrie de la transformation (Pharmaceutique et Agroalimentaire), Thermalisme et fort d'une expérience en Amélioration Continue et en management total de la Qualité/BPF, de la Sécurité, de l'Hygiène et de l'Environnement, je suis à la recherche d'un poste d'encadrement technique dans un milieu fortement industrialisé avec des possibilités d'évolution.



Mon autonomie et mes connaissances approfondies des problématiques de production en flux tendus liées aux pannes récurrentes des machines et de la disponibilité des hommes, des environnements de travail exigeants ainsi que mon engagement dans la politique qualité et sécurité me conduisent à penser que je suis un élément déterminant pour le management d’un tel service.



Les projets de réduction du temps de mise en route, d’élimination du temps à non-valeur ajoutée, de réapprovisionnement à flux tiré, de création de plans d’expériences, de maîtrise d’œuvre et d’ouvrage, d’élaboration de plans d’entretien, de renouvellement d’outils, de pilotage de groupes de travail (5S, KAIZEN, AMDEC, TPM,…), … sur lesquels j’ai été amené à travailler dans le cadre de mon activité m’ont permis de développer une bonne maîtrise du management humain, de la gestion des changements et de la coordination.



Mon expérience en matière d’analyse des besoins, de gestion des budgets et de l’organisation ajoutées à mes qualités personnelles de rigueur et de réactivité me garantissent de pouvoir répondre rapidement aux missions de ce poste.





Mes compétences :

Siemens Hardware

Microsoft Office

Autocad

Électromécanique

Electrotechnique

Gestion QHSE

Hydraulique

Réglementation ICPE

Génie climatique

Informatique

Electricité

Automatisme

Lean management

Management

Amélioration continue

Gestion de projet

Risque chimique

Entretiens professionnels

Gestion des risques industriels

