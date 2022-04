Christophe BRODARD

Développeur économique Sénior



Mes compétences :



- Connaissance de l'entreprise, des collectivités locales

- Maîtrise de l'environnement économique et de l'aménagement du territoire

- Bonne vision et définition stratégique des territoires, faire ou faire prendre les bonnes options globales

- Mise en œuvre, suivi et évaluation des politiques publiques en matière d'action économique

- Ouverture d'esprit, travail en équipe, relations transversales

- Aptitude à gérer des hommes, aisance relationnel et à l'écoute

- Goût pour le marketing et la communication



Mes aspirations :



Évoluer professionnellement en apportant mon expérience et mes capacités au service du développement économique d'un territoire.

Apporter une nouvelle vision stratégique, mise en oeuvre opérationnelle de la politique publique de développement économique.

Management d'équipe.



Mes compétences :

Prospection

Marketing territorial

Développement économique

Management