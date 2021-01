Christophe BROQUET

Spécialiste de l'information, professionnel de la veille, du web et de la communication, je suis passionné par le passage des entreprises et des équipes dans le digital et vers de nouvelles solutions collaboratives, innovantes et agiles…



Mon expérience professionnelle s'est enrichie durant les 15 dernières années du pilotage de nombreux projets dans ces domaines :



#VEILLE -- #WEB -- #DIGITAL -- #COMMUNICATION



> GESTION DE PROJETS WEB & DIGITAL

- pilotage de projets digitaux en format "bac à sable"… de l'audit des besoins au lancement opérationnel

- constitution de communautés de pratiques autour de solutions collaboratives, accompagnement, formation à leurs usages

- chef de projets "réseaux sociaux" (LinkedIn, Viadeo, chaîne YouTube), RSE-réseaux sociaux d'entreprise (Yammer, Podio), "outils collaboratifs" & gestion de projet, webinar et "mobile" (Apps de diffusion d’info, job board, ebook interactif)

- lancement/refonte de portails BtoB & BtoC d'information et de services, jobboard, sites corporates et réseau social d'entreprise, mini-sites événementiels et outils collaboratifs

- coordination entre le webmastering et les demandes clients internes & externes

- élaboration de plan projets, de cahier de charges, spécifications fonctionnelles, ergonomie, conception de maquette/wireframe, enquête utilisateurs, tests & recettage, suivi qualité des projets via la plateforme Podio

- formation interne de services Clients sur des outils de content management et de CRM, pilotage de programme d'acquisition de Leads "premium", gestion des contacts issus de démos, présences salons, visites, séminaires, contacts web, etc.

- statistiques : analyse, recommandations (Google Analytics, XiTi), détermination de KPI



> VEILLE

- conception, mise en place et suivi de dispositifs de veille "physiques" (réseaux de capteurs de veille, cellule de veille collaborative) et d’outils "digitaux" (SindUp, MeltwatersNews)

- gestion de solutions de diffusion interne & externe d'informations de veille (topics interne(Pro)/externe de curation via Scoop.it, newsletters, alertes email, extranet, rapport d'étonnement, éléments de langage)

- développement et animation d'un réseau international de capteurs de veille

- formation interne et externe à la veille

- mise en assurance qualité ISO 9001-2000 d’un dispositif de veille



> CONTENT MANAGEMENT WEB/PRINT

- développement de la comm 360° (print - web - app - événementiel)

- pilotage de la conception de supports de communication print (rapports, brochures, catalogues, leaflet, PLV, visuels publicitaires, etc.) et goodies

- élaboration de chartes éditoriales pour du print (revues) & et du web (sites, newsletters, topic Scoop.it, comptes Twitter)

- animation d'équipe de contributeurs texte/photo/vidéo

- community management interne & externe (animation comptes Twitter-Scoop.it-Pinterest, modération de forums hébergés, gestion de la "relation communautaire" sur des sites BtoB et BtoC, conception-publication d’ebook, animation d’une communauté d’experts "techniques" internes sur Yammer)

- rédaction et mise à jour de contenus, optimisation du référencement naturel/SEO de pages existantes



> COMMUNICATION (RP & ÉVÉNEMENTIEL)

- conception de plans de communication, pilotage d'actions de communication

- organisation d'événements (participation salons France/étranger, séminaires d'information, journées d'entreprise, colloque, conférences de presse, visites de plates-formes technologiques, congrès France/étranger, etc.)

- rédaction en chef de revues professionnelles et corporate, catalogues, rapports institutionnels, brochures, emailing, newsletters BtoB & BtoC français/anglais/chinois

- pilotage des relations presse, web, reportages & documentaires TV

- gestion de base de données contacts, VIP, RP

- élaboration des briefs agences et suivi des projets événementiels & créa

- gestion du plan international d'insertions publicitaires et du rédactionnel (articles scientifiques et techniques)



Mes compétences :

Web design

Relations Presse

Gestion de projet

Innovation

Réseaux sociaux

Content management

Organisation d'évènements

Présences salons professionnels

Gestion de l'information

Formation professionnelle

Gestion d'un dispositif de Veille

Encadrement d'équipe

Corporate

Community management

Communication

Veille

Rédaction

Knowledge management

Intelligence économique

Communication de crise

Web

Référencement

Gestion des connaissances

CRM

Rédactionnel sur l'intelligence économique