Christophe BROSSARD

Depuis 2001 : Formateur technique pour le CREPSE à Saint-Etienne où mes activités sont les suivantes :

- formation des stagiaires visant le titre d’Agent Magasinier

- rôle de référent et accompagnement des stagiaires Agent Magasinier dans leurs apprentissages et le travail de retour à l’emploi

- ingénierie pédagogique et de formation liée à la formation Agent Magasinier

- mise en place des sessions de certification

- animation d’évaluation de compétences pour Pôle Emploi

- animation d’un SIFE Vente non-alimentaire et d’Objectif Emploi Individuel en 2001



Mes compétences :

Formation

Ingénierie

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Responsable de formation