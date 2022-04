Christophe BROSSARD

Manager de Direction ayant œuvré dans des entreprises de l’Automobile, Aéronautique, Électronique et Objets Connectés.

Dans mes missions, j’ai privilégié l'opérationnel et l'action de terrain où mon aptitude à discerner les leviers de performance m’ont permis de créer de la productivité.



Leadership éprouvé menant à la création d’équipes hautement performantes.



Habileté démontrée pour établir une excellence organisationnelle en établissant des stratégies claires.



Secteur d'activité :

- Automobile,

- Aéronautique,

- Défense,

- Électronique,

- Objet Connecté,

- Mécatronique



Compétences :

- Gérer un centre de profit, Budget, Bussiness Plan

- Définir une Stratégie,

- Diriger plusieurs projets majeurs et complexes,

- Manager une équipe multi site, multidisciplinaire et multiculturelle,

- Conduite du changement avec Lean,

- Négociation (IPR, Contentieux, Client, Fournisseur),

- Veille,

- Partenariat

- Définir une Architecture SI

- Déployer des pro logiciels (ERP/CAO/PLM/Outils décisionnel),

- Assurer la cohérence des systèmes d’informations,

- Gouvernance des projet SI,

- Définir un plan d’externalisation informatique (TMA),

- Optimiser l’organisation industrielle entre plusieurs sites,

- Fixer une politique fournisseur, achat

- Fidéliser les grands comptes clients,

- Lobbying,

- Benchmark,

- Marketing opérationnel,

- Innovation,

- R&D,

- Ingénierie,

- Élaboration d’un plan Produit,



Logiciels :

SE : Mac, Windows,

ERP : Mapics, Movex M3, Excalibur,

Décisionnel : Hypérion, FlySpeedSQL,

BDD : MySQL, SQL Serveur,

CAO : Solidworks, Solidedge, Catia, Pro Engineer,

PLM : Enovia.



Mes compétences :

Gestion de projet

Système d'information

Conduite du changement

Lean

Centres de profits

Management

Leadership

Entreprenariat

Electronique

Informatique

Mécatronique

Mécanique