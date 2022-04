Christophe BROUARD-MARTEL

La société, les mentalités, les enjeux et les technologies évoluent en permanence.



Expert dans les systèmes électroniques et mécaniques de sécurité et de sûreté (vidéosurveillance, contrôle d'accès, détection intrusion et incendie...), dans les dispositifs et le management des ressources humaines et l'organisation en sécurité et en sûreté, notre expérience, notre connaissance du terrain et des enjeux d'aujourd'hui, ainsi que notre compétence en gestion de projet, permettent de répondre à vos problématiques de sûreté et de sécurité en France et à l'international.



Nous sommes à votre disposition pour toutes prestations d'audit, de conseil, d'assistance et d'accompagnement à l'international dans les domaines de la sécurité et de la sûreté.







cbrouard-martel@live.fr



Mes compétences :

Conseil

Etude technique

Audit

Gestion de projet

Analyse de risque

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Schéma directeur sûreté

Gestion de crise