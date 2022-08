Nathalie BOISSE (JUILLARD)

Je me définis comme un véritable coach patrimonial : j'aide mes clients à constituer et valoriser leur patrimoine, puis à le transmettre, dans les meilleures conditions juridiques et fiscales.



Je les accompagne dans leurs projets de vie et leurs priorités deviennent les miennes.



Ce qui me plaît dans mon métier c'est le sentiment d'être utile à mes clients et de les aider à avancer. Il faut être disponible et très à l'écoute, ne pas avoir d'a priori, savoir créer la confiance et être pédagogue.



Mes valeurs : intégrité, rigueur, humilité. Je conseille mes clients comme je conseillerais ma soeur ou mes parents. Mon objectif c'est de travailler avec eux en confiance et dans la durée.



Pour me contacter par téléphone : 06 16 43 52 25 ou par mail : nathalie_boisse@uff.net.

Visitez notre site :



Mes compétences :

Conseil

Assurance

Développement commercial

Fiscalité

Immobilier

Audit

Finance

Conseil financier