Marchand ROBIN

OBJECTIFS



• Partager, transmettre mes compétences et m’enrichir au contact de nouvelles personnes.

• Accroître mes responsabilités managériales et techniques.

• Analyser, définir et mettre en place des solutions simples, stables et efficaces.



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Octobre 2013 / Aujourd’hui Directeur Technique – Numeritek (75 – PARIS)



• Gestion de parcs clients

• Pôle technique de techniciens, administrateur et ingénieurs

• Audit de SI

• Virtualisation de SI

• Assistance à maitrise d’ouvrage

• Gestion de crise (PCA/PRA)



Décembre 2011 / Septembre 2013 Ingénieur Systèmes et réseaux – VOKTO (75 – PARIS)



• Régie en clientèle (Administration/Ingénierie)

• Audits de Parc informatique, étude, préconisations et installation

• Administration et dépannage de serveurs (RAID, Exchange, BE, GPO, Firewall,…)

• Support pour les problèmes sur boitiers FORTINET (WAN, VPN) et support niveau 2 en hotline.

• Téléphonie IP Mitel (Installation et administration)

• Migration BPOS – Office 365 / Exchange – Office 365



Avril 2008 / Novembre 2011 Technicien Micro-réseau & Hotline – SODIS « groupe Gallimard » (77 – Lagny sur Marne)



• Support Helpdesk niveau 1 sur site SODIS + Gallimard

• Support niveau 1 et 2 pour les commerciaux (France, Suisse, Belgique)

• Support application métier pour les commerciaux

• Déploiement de matériels (Portable, tablet PC, PC, MAC et TRF)



Décembre 2005 / Avril 2008 Technicien Micro - Réseaux - FREECOM (92 - Asnières)

• Administration d’Exchange 2000 et 2003

• Régie 4 mois chez Imerys (INGENOVA) au support informatique

• Support Client – PME et grands comptes. Intervention et maintenance

• Audit, choix du matériel, installation chez les clients avec support hotline et SAV

• Implémentation et maintenance de réseaux Windows 2000 et 2003 pour les PME (AD, Exchange, Sauvegardes)

• Déploiement de parc informatique (bureautique) pour grands comptes et PME

• Support utilisateurs niveau 1 et 2 chez les clients et par téléphone

• Mise en place de plateforme sur nouvelles technologies

Septembre 2003 / Novembre 2005 Technicien Micro - Réseaux – TOP INFO (93 - Bagnolet)

• Technicien Micro-réseau en alternance. Déploiement de parc en équipe sur les sites Crédit du Nord et SODIAAL (CANDIA, YOPLAIT)



Septembre 2002 / Août 2003 Analyste Programmeur - PSA (93 – Aulnay sous bois)

• Analyse de la procédure de fonctionnement des chaînes de fabrication

• Programmation des afficheurs numériques sur chaîne (langage : SIEMENS S7)



FORMATIONS



2013 Certification VMWARE (VCA-DCV)

2013 Certification ESET Remote Administrator

2007 VMWARE VI3. (Formation de base : durée 3 jours)

2006 Formation CheckPoint

2005 - 2006 Formation MCSE (obtention des diplômes MCP, MCSA et MCSA messagerie)

2003 - 2005 BTS Informatique de gestion « option administrateur réseaux »

2002 Formation SIEMENS S7. Programmation langage SIEMENS



CONNAISSANCES TECHNIQUES



Domaines : DNS, ACTIVE DIRECTORY

Systèmes : Windows 9X, 2000, 2003, XP, Vista, Seven,8, server 2008 et 2012. Niveau moyen sur OSX et linux

Réseaux : Protocole TCP/IP, LAN, ADSL, WAN, WIFI, SNMP

Applications : Exchange (2003, 2007, 2010), WDS (2003 et 2008), Arcserve, Active Directory, Backup Exec

Langages : HTML, création de Sites Web pour les PME à titre personnel sur DRUPAL et Wordpress (aahf.fr)



LANGUES



Anglais technique : Moyen

Anglais courant : Scolaire



DIVERS



Sports : Karting, Handball.





Mes compétences :

Informatique

MCSA