Grâce à une expérience de 11 ans en marketing, j'ai développé une vision à la fois opérationnelle et stratégique qui me permet d'appréhender la gestion d'un projet dans sa globalité. Achats, négociation, gestion des stocks, étude des tendances, merchandising, communication, analyse de rentabilité, définition d'un budget, ... je sais me montrer polyvalente, créative et rigoureuse pour mener à bien les missions qui me sont confiées.