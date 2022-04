Frédrik RAK

Entrepreuneur, DSI, Responsable système d'information, Responsable achats, directeur Financier...



J’ai pu intégrer différentes fonctions (commerciales), à différents niveaux/services et surtout dans des grosses structures industrielles, des opérateurs de taille humaine et des intégrateurs (télécom/Informatique).



J’ai toujours garder une relation de terrain et la culture du client final, car de mon point de vue, les Télécoms ont de la valeur qu’à partir du moment ou on se positionne au centre des enjeux de la société.



En poste chez Cirque depuis 2012, j'ai en charge le développement commercial de la société.



Cirque France SAS est spécialiste de la télécommunication et intervient dans 3 domaines différents



-communications unifiées

-offres de télécommunications

-offres de services



ce qui permet aux entreprises de rassembler la téléphonie fixe, les téléphones mobiles, internet, les communications data, les télétravailleurs et les nomades dans une solution simple portée sur une facture unique.



Mes compétences :

VOIP

Avaya

SIP

Lync

IPBX

IT Strategy

IP

Télécommunications