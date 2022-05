Lusitano DE BRITO

Mon expérience de plus de 15 ans dans la vente en BtoB dans différents domaines, en particulier dans le

secteur HighTech m’a conduit au poste de responsable commercial chez Colt Technology Services (midsize division), acteur majeur sur le marché des télécoms et des nouvelles technologies.

Ma connaissance du marché international après presque 3 ans d'activité sur Barcelone et mon perfectionnement de la négociation commerciale avec des interlocuteurs à haut niveau (directeur financier, directeur technique, dsi, chef de projets..) m’ont permis de compléter cette expérience et d’exprimer pleinement mes compétences sur un secteur très concurrentiel.

Dès mon retour en France, j'ai dirigé une équipe commerciale interne France au sein de la société Regus, premier fournisseur mondial d’espaces de travail flexibles.

Cependant mon tempérament de commercial et mon goût du challenge me poussent à chercher un poste plus orienté btob.





Mes compétences :

Négociation commerciale

Management commercial

Nouveau