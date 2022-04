Christophe BRUNEAU

A l’obtention de mon diplôme, j’ai pris le poste de commercial au sein d’un cabinet de recrutement, puis au bout de quelques mois la fonction de responsable commercial chez Grey Consulting, cabinet de conseil en recrutement. Une expérience très enrichissante considérant les deux casquettes de cet emploi, recrutement et management d’une équipe de 5 collaborateurs ainsi que le développement d’un portefeuille client. Après presque 2 ans, j’ai décidé de partir à la découverte de notre belle planète pour une période d’un an et vivre de nouvelles expériences. J’ai fini mon périple en septembre 2009 en m’installant à Montréal au Québec. En peu de temps, j’ai intégré la compagnie Ultramar, à Montréal, au sein de laquelle j’ai occupé les fonctions de gérant. La charge de travail n’a en effet jamais manqué puisque ces établissements sont ouverts 24h/24, 7j/7 et composés d’une équipe d’employés multiculturelle anglophone et francophone et d’une équipe de gestion. Totalement en charge et responsable des chiffres du commerce, j’ai pu alors acquérir de multiples compétences de gestionnaire. Ce fut certainement le poste le plus enrichissant de mon début de parcours, diversité des tâches, gestion autonome d’un business et management à chaque instant. Après ces trois années d’expérience, je peux affirmer qu'un poste de gestionnaire est pour moi idéal. En effet le contact client, la gestion et le management sont les trois éléments recherchés. Au-delà de ça, la réactivité, la gestion de dernière minute et le fort investissement sont mes points d’intérêt. Il convient maintenant de voir si les qualités personnelles qui me caractérisent correspondent au profil recherché ; autonome, aimant relever les défis et prêt à m’investir, l’intégrité et l’honnêteté sont mes éléments clés pour une bonne réussite. Toujours à rechercher une vision gagnant/gagnant des affaires, j’aime réfléchir à des problématiques afin d’y apporter des solutions. Coach de volley ball depuis plus de 7 ans, un esprit sportif qui m’a appris à adapter ma communication, diffuser des idées, mener et encourager pour atteindre ensemble l’objectif demandé.



