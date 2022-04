Je me prénomme Christophe, j'ai 24 ans et je suis à la recherche d'un emploi en tant que technicien de laboratoire dans le domaine de l'agroalimentaire ou de la pharmaceutique.Je vis actuellement dans la région Midi-Pyrénées mais je suis mobile, et possède une voiture. Je suis de nature curieux et minutieux.



Mes compétences :

Microbiologie

Métrologie

Informatique