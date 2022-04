Christophe BRUNO

En créant un environnement de travail propice à la motivation, j'anime et donne vie à la force de vente.



Liés aux mêmes objectifs,j'organise et je mets en place les règles de fonctionnement et définis clairement les missions de chacun.



J' analyse les situations avec du recul pour prévoir et planifier à long terme les actions à entreprendre.



Enfin,j'accompagne ma force de vente auprès des clients , les forme et les aide à développer leurs compétences.