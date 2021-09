Christophe BRUYERE

Fort de 17 années d’expériences et de 5 ans d’études textiles, je suis devenu un traducteur d’exception.



En effet, ayant toujours été un homme de terrain immensément curieux, les techniques de la filière aujourd’hui maitrisées, je suis capable de mettre ma grande sensibilité et ma créativité au service de l’innovation.



Pourquoi un traducteur ? Et bien je transpose les rêves et désirs de mes clients en étoffes, tout en intégrant et respectant leurs objectifs qui sont les prix, leurs cahier des charges, la faisabilité industrielle, la reproductibilité donc le suivi délai et la qualité et tous ceci en collant aux tendances sociétales et graphiques actuelles.



Mon aisance relationnelle, ma joie de vivre, mon dynamisme, mon autonomie, mon sérieux, ma réactivité, ma flexibilité, ma fiabilité ainsi que ma rigueur me permettent d’animer au quotidien une équipe qui m’écoute, me respecte et me fait confiance. Ma passion et ma maitrise du métier que je partage sans avarice ni limite avec mes collaborateurs, nous permettent d’avancer plus vite et plus loin chaque jour, même sur des projets complexes liés à un marché exigeant et en perpétuel mutation et tout ceci dans la bonne humeur.



Mon parcours sera complété plus précisément dans les prochains jours.



Mes compétences :

Textiles techniques

Agroalimentaire

Rigueur

Textile

Création

Conception

Métrologie

Créatif

Compétences Technique textile.