Sabrina LAMIRAND

Passionnée d'art et de mode, j'ai effectué mes études à l'ESAAT puis au lycée Sévigné de Tourcoing où j'ai été diplômée en stylisme et en modélisme. Après plusieurs experiences dans la mode, je travaille actuellement dans la decoration. Je gère egalement ma propore marque de bijoux fantaisies sur internet et participe à des salons.



Mes compétences :

Dessin technique

Mise au point produit

Recherches de tendances

Infographie textile

planches tendances

patronage

gestion de litiges qualité

gammes de couleurs

bareme de mesures

croquis de style

validation de prototypes