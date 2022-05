Romain LAMIRAND

De formation commerciale et gestion, j'ai pu acquérir de multiples connaissances et compétences dans de nombreux domaines. Désormais, je suis à la recherche d’un nouveau défi professionnel, dans lequel je pourrais apporter mes diverses expériences et m’enrichir professionnellement.



Mes compétences :

Comptabilité analytique

Gestion de la relation client

Gestion du personnel

Gestion financière

Gestion administrative

Comptabilité générale

Gestion commerciale

Gestion des stocks

Microsoft Office