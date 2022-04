Christophe BUHOT

Géographe de formation, impliqué dans l'environnement depuis 1986, et acteur du développement durable depuis 1998,

Mes 25 ans de carrière dans le BTP d'abord chez Vinci en tant que Chef de Service Environnement et Maîtrise des Risques et maintenant chez Eiffage en tant que Directeur Développement Durable et Innovation Transverse, m'ont construit en tant que manager et leader d'équipes multimétiers au service de projets liés au développement durable.

Le projet Phosphore d'Eiffage et le FASEP Astainable de simulateur 3D des solutions française de ville durable illustrent bien les projets auxquels j'ai participé et/ou managé.

En tant que Directeur de Projet de R&D d'un consortium de 7 partenaires dont EIFFAGE, RATP, POMA, CDVIA, Vibrant Project, Université de Sorbonne, Ecole Centrale de Lyon financé par l'Etat et des collectivités, l'offre "Up" de transport urbain par câbles est un des aboutissements de ce projet de ville durable.

En toute transparence, en parallèle de mes activités professionnelles j'ai croisé et multiplié les expériences visant à agir encore plus : En tant qu'enseignant d'HIS GEO, géologie marine et télédétection, via la Présidence d'associations Environnement et Insertion, nous avons créé des évènements comme "Plages Propres Tous à la Plage" en 1995, ou en créant le salon colloque "Eurolittoral" à Cherbourg, Toulon et Nantes.

Mes compétences sont étendues et ma capacité d'adaptation certaine, pour des raisons personnelles je cherche à me rapprocher de mon domicile au Mesnil-Saint-Denis (78).



Mes compétences :

Leadership

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Conduite de projet

Management

Développement durable

Environnement

Conduite du changement

Dynamisme

Animation d'équipe

Innovation