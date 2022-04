Christophe BUISSON

Après l’obtention de mes diplômes d’ébéniste et de menuisier agenceurs, j’ai travaillé pendant 10 ans dans divers ateliers de menuiserie et d’agencement

À faire de la fabrication et de la pose sur chantier.



En 1998 suite à un accident j’ai décidé de me réorienter vers le commerce du bois et des matériaux



Fort de 10 années d’expérience dans la menuiserie j’ai pu mettre à profit toute mon expérience acquise au services de mes clients, mon sens relationnel et ma sympathie m’on beaucoup aider.



Travailleur acharné, accrocheur, obstination de la réussite, conscience professionnelle sont mes plus beau atouts et ma réussite professionnelles



Je travaille actuellement comme Attaché Technico Commercial dans le groupe Saint Gobain



Mes compétences :

Très bonne connaissances technique des produit boi