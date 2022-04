Christophe BULOW

14 ans d’expérience en tant que Directeur du Contrôle de Gestion, Directeur Financier,

Contrôleur Financier, Auditeur Interne et Auditeur Financier Externe

au siège et en filiale de multinationales industrielles en environnement anglophone et SAP, au sein d’un groupe de distribution français et en cabinet Big 4. Manager fiable, pragmatique et flexible; véritable business partner; à l’écoute, suscitant la confiance.



Mes compétences :

Gestion d'équipes

Sarbanes Oxley

M&A

Change management/conduite du changement

Transfer Pricing

Audit interne

Audit externe

Contrôle de gestion

US GAAP

SAP

Contrôle financier

Direction financière

Plans stratégiques

Gestion de projet

Microsoft Excel

Reporting

Hyperion Financial Management

IFRS