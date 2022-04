Christophe BURGUIN

J'ai développé une expertise Gouvernance des SI qui me permet de répondre aux différentes problématiques de la Direction des Systèmes d’Information :

- Comment structurer et gérer un portefeuille de projets

- Comment définir puis déployer une stratégie de services

- Comment auditer mes coûts SI et optimiser le ROI de mes activités informatiques

- Comment organiser et professionnaliser des équipes AMOA...



Je prends en charge toute mission complexe qui nécessite une excellente maitrise des processus informatiques : Pilotage transverse, Coordination MOE/MOA







Mes compétences :

Conseil en organisation