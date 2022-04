Christophe BURTIN

Un premier début de carrière dans la distribution avec des responsabilités opérationnelles chez Casino sur un projet de lancement de nouveau produit en Europe, puis chez Auchan en hypermarché comme chef de rayon



Depuis 18 ans, je cultive ce champs de compétence dans le conseil sur les secteurs de la grande consommation et du retail, chez Bossard Consultants d'abord, puis chez Gemini consulting, puis chez Kea&partners.



J'ai participé avec une équipe à la création de Kea&Partners, cabinet qui 12 ans après sa création, compte parmi les cabinets de référence en stratégie et management, avec 120 consultants en France et 300 en Europe (Italie, Scandinavie, Allemagne)



Chez kea&partners, j'ai pris la responsabilité du secteur retail et grande consommation, premier secteur du cabinet en termes d'honoraires. Nous intervenons pour des entreprises très différentes (grande distribution alimentaire hyper, super et hard discount, distribution spécialisée bricolage - sport - cosmétique - meuble/ maison - culture, négoce professionnel matériaux, distribution sélective). Nous avons eu l'occasion de participer à des transformations de succursalistes mais surtout de groupements d'indépendants

J'ai la conviction que le commerce est d'abord une affaire d'hommes et de femmes qui, par leurs comportements et leurs actes professionnels, vont générer du résultat. C'est pourquoi il faut dans une transformation investir autant d'énergie dans la conception que dans le déploiement, dans le froid (technique, SI, logistique,...) que dans le chaud (management, comportements, organisation).

Nous avons développé des méthodes spécifiques et obtenu pour nos clients des résultats tant sur la mise en place de fonctions clés (category management, achats, marketing d'enseigne, concept et positionnement, performance commerciale, pricing, démarque, rupture) que sur l'élan dynamique des équipes et du management (organisation du temps de travail, productivité des équipes, 100% à la vente, qualité de service client, renforcement du management intermédiaire).

Je suis convaincu que le commerce, et plus généralement toutes filières alimentaires (du champs à l'assiette), peuvent sortir par le haut par une bonne combinaison entre RH et marketing. Redonner du sens, partager une vision aspirationnelle, nouvel élan du corps social et formule de vente plus authentiques et sincères

Nous sommes fiers des résultats obtenus par nos clients (réduction des ruptures de 40%, gain de productivité de 30%, baisse de la démarque de 20 à 40%, hausse de la masse de marge de 25%,...)

Nous accompagnons nos clients à l'étranger (Pologne, Portugal, Hongrie, Roumanie): rachat, création de centrales d'achat et marketing, redressement de réseaux

Nous avons formé avec des partenaires une alliance européenne: Preera en Scandinavie, MBS en Italie et H&Z en Allemagne. Cette alliance nous permet d'accompagner nos clients à l'international



A titre personnel, j'ai créé avec mon frère une librairie à Paris sur un concept original (ancrage dans un quartier et symbiose avec des associations): "le merle moqueur". Un deuxième site a ouvert au 104 rue aubervilliers, projet de village culturel de la ville de Paris et un troisème au 5ème étage du Printemps Nation. D'autres projets de développement sont en cours d'étude.

Un site "lemerlemoqueur.fr" donne un aperçu de cette entreprise



Mes compétences :

Achat

aventure

Bande Dessinée

Category management

COMMERCE

Conseil

Développement durable

Distribution

Histoire

Management

Marketing

Retail

Retail marketing

Rugby

Vente

Vin

Voyage