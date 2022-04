Christophe BUSSON

De formation ingénieur en informatique, riche d'une expérience de 10 ans dans la mise en place et l'exploitation de services en ligne à mission critique et fier d'une aventure entreprenariale réussie, je rejoins en 2011 l'équipe d'architectes de Sogeti IS, BU Aquitaine en tant que Consultant Infrastructure. Mes domaines de compétence : Datacenters, Open Source, Réseau et Sécurité.



Mes compétences :

Gestion de projet

Infrastructure

Informatique