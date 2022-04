Christophe BUSSON

J'ai 24 ans et mon cœur de compétence est l’ingénierie en sciences des matériaux, et ceci repose sur plusieurs aspects :

- L'aspect technique et scientifique de par le cursus ingénieur que j'ai suivi à Polytech Nantes.

- L'aspect R&D et stockage de l'énergie que j'ai pu développer lors de mon stage à l'université de Surrey, et plus spécialement lors d'expériences professionnelles en département R&D au sein de Batscap et du groupe SAFT.

-L'aspect énergies renouvelables auxquelles je porte un grand intérêt, et que j'ai pu étudier lors de l'externalisation dans un master.



Je cherche donc à obtenir de l'expérience supplémentaire en tant qu'ingénieur R&D dans le domaine des matériaux, idéalement dans le stockage de l'énergie voire dans le domaine de l'énergie en général.



Mes compétences :

Ingénieur

Autonomie

Électrochimie

Matériaux

Rapport techniques

Présentations orales

Management technique

Recherche bibliographique ou brevets

Rigueur au travail

Stockage de l'énergie

Photovoltaïque

Recherche et Développement