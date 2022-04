Guillaume DIVRY

Ingénieur en sciences des matériaux, j’ai une connaissance aussi bien en chimie et en physique des matériaux. J’ai étudié les procédés de fabrication des matériaux, leurs mises en forme, leurs propriétés mécaniques pour différentes familles (métaux, polymères, composites, céramiques).



J'ai des expériences aussi bien en bureau d'études et en laboratoire qu'en gestion des projets. Je suis à la recherche d'une opportunité de poste alliant le côté technique à celui de la gestion de projet.



J'ai eu la chance de monter des projets de A à Z, notamment la mise en place d'un laboratoire de caractérisation de matériaux pour le BTP.



Je suis intéressé par les secteurs de l'énergie, de l'automobile-aéronautique et BTP, mais reste ouvert à tout autre secteurs.





Mes compétences :

Gestion de projet

Science des matériaux

Métrologie

Planification

CAO

Caractérisation des matériaux

Microsoft Office