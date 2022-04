Christophe BUYS

Chef de projets en Agriculture et Environnement.

Diplômé en physiologie et chimie végétale, j'ai orienté mon parcours professionnel autour de l'agronomie et de l'environnement.

Parmi les missions que je réalise, je pilote des missions de réduction des pressions et émissions agricole sur des territoires sensibles (aires de captage d'eau potable, sites Natura 2000, ...).

J'accompagne les exploitants agricoles engagés dans des contrats de réductions d'intrants pour tenir leurs objectifs environnementaux tout en conservant ou améliorant leur revenus.

Je coordonne et réalise des missions d'élucidation de pollution (hydrogéologie, pédologie, pratiques culturales, pollutions ponctuelles).

Je participe à des projets de recherches appliquées avec des instituts techniques (INRA, IRSTEA, ...)



Mes compétences :

Technique

Conseil

Certi'Phyto - Conseil

Agriculture

Agronomie

Environnement

Agrochimie

Gestion de projet